Arnautovic wird bei Roter Stern mit neuer Nummer versorgt

Nach 137 Länderspielen und 49 Toren hat Marko Arnautovic nach dem Ausscheiden bei der Fußball-WM in Amerika seine ÖFB-Länderspiel-Karriere für beendet erklärt.

Für eine lange Pause nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus gegen Spanien war Arnautovic aber nicht zu haben, bereits zu Beginn der Woche meldete er sich im Training von Roter Stern Belgrad zurück.

Neue Rückennummer

Der 37-jährige Stürmer kann seinen Fokus künftig voll auf seinen Verein legen. Dieser stattet den ÖFB-Legionär zum Saisonstart zusätzlich mit einer neuen Trikotnummer aus:

Wie im ÖFB-Nationalteam über viele Jahre bekommt Arnautovic auch bei Roter Stern Belgrad die Nummer sieben. Vergangene Saison lief der Angreifer noch mit der Rückennummer 89 auf.

Mit der 89 sorgte der Wiener in der vergangenen Saison für zehn Tore und neuen Assists in 32 Pflichtspielen.