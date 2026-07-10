Stürmer Elias Havel wechselt von Fußball-Bundesligist TSV Hartberg in die italienische Serie A zu Genoa. Das gaben die Genueser und die Hartberger am Freitag bekannt.

Havel erhielt nach dem bestandenen Medizincheck einen "mehrjährigen" Vertrag beim Liga-16. der Vorsaison.

"Genua ist eine großartige Chance. Ich freue mich sehr über die Entscheidung und werde alles daransetzen, mich schnellstmöglich einzugewöhnen", wurde der 23-Jährige von seinem neuen Club zitiert.

Trainiert jetzt unter Legende

"Elias wird unserem Kader Schnelligkeit und Offensivstärke verleihen, zwei Eigenschaften, die für unsere Spielweise sehr wichtig sind", meinte Genoa-Sportdirektor Diego Lopez. Havels neuer Coach ist die einstige Roma-Legende Daniele De Rossi.

Die Höhe der Ablösesumme wurde nicht kommuniziert, kolportiert werden zwei bis drei Millionen Euro. Der Offensivspieler, der 2024 vom LASK in die Oststeiermark kam, besaß eine Ausstiegsklausel in seinem TSV-Vertrag.

"Wir sind stolz darauf, einen Spieler von Hartberg in eine der Top-5-Ligen Europas transferieren zu können. Das zeigt einmal mehr, dass sich gute Leistungen bei uns auszahlen und Hartberg für talentierte Spieler eine hervorragende Plattform für den nächsten Karriereschritt ist“, wird Hartbergs Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr zitiert.

In Genua trifft Havel unter anderem auf seine Landsleute Franz Stolz, der nach seinem GAK-Intermezzo zurückkehrte, und David Puczka.

Der ÖFB-U21-Teamspieler war erst kürzlich für eine Ablöse von sechs Millionen Euro von Juventus Turin zu Genoa gewechselt.