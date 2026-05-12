Diese Spieler blühten erst nach ihrem Bundesliga-Abschied auf

Erling Haaland, Dominik Szoboszlai und Sadio Mané sind nur ein paar Namen, die in der ADMIRAL Bundesliga gespielt haben und danach eine Weltkarriere hinlegten.

Allerdings waren alle drei schon in der Bundesliga Topspieler und bei allen drei konnte man eine mehr oder weniger erfolgreiche Karriere erwarten.

Einige andere Spieler waren hingegen in der Bundesliga noch nicht ganz so erfolgreich und dennoch legten sie nach ihrer Zeit in Österreich eine beachtliche Karriere hin.

LAOLA1 liefert einen Überblick über die Spieler, die erst nach ihrem Abschied aus der Bundesliga so richtig aufgeblüht sind.