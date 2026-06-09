Bisheriger Coach von ÖFB-Legionär wird wohl Glasner-Nachfolger

Crystal Palace hat wohl den Nachfolger für Erfolgstrainer Oliver Glasner gefunden!

Der Österreicher wird den Klub aus London mit Saisonende nach etwas mehr als zwei Jahren verlassen. Aus diesem Grund befindet sich der Klub aus der Premier League seit Wochen auf Trainersuche.

Nach Informationen von Fabrizio Romano scheint die Suche nun beendet zu sein. So sollen sich die "Eagles" mit Pierre Sage von RC Lens auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Vizemeister und Pokalsieger

Dem aktuellen Trainer von ÖFB-Kicker Samson Baidoo und Ex-Rapidler Mamadou Sangare winkt ein Vertrag bis 2029, mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 47-jährige Franzose übernahm Lens erst mit Beginn der vergangenen Saison, führte den Klub aber sensationell auf Rang zwei und zum Gewinn des Coupe de France. Seine Entwicklung wird nun wohl mit dem Wechsel nach England belohnt.

Zuvor war Sage von November 2023 bis Jänner 2025 Trainer von Olympique Lyon (Punkteschnitt 1,93).