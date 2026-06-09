Hohe Ablöse! Schickers TSG präsentiert nächsten Neuzugang

Mit ÖFB-Kicker Patrick Wimmer, Alessandro Vogt und Cajetan Lenz hat die TSG Hoffenheim bereits drei Neuzugänge für die anstehende Spielzeit vorgestellt.

Am Dienstag konnte das Führungsduo um Andreas Schicker und Sportdirektor Paul Pajduch bereits den vierten Neuen präsentieren. Mats Rots wechselt von Twente Enschede zum deutschen Bundesligisten.

"Mats Rots ist ein Außenverteidiger moderner Prägung. Er bringt sauberes Passspiel, eine gute Dynamik und hohe Offensivqualität mit. Zugleich ist Mats mit einer passenden Körperlichkeit für den defensiven Zweikampf ausgestattet und gibt uns mit seiner Vielseitigkeit mehrere Varianten im Aufbauspiel", wird Andreas Schicker in der Aussendung zitiert.

Langfristiger Vertrag - hohe Ablöse

Laut Medienberichten unterschreibt der großgewachsene Linksverteidiger in Sinsheim einen Vertrag bis 2031 und kostet wohl inklusive Boni bis zu 16 Millionen Euro. Damit ist Rots der neue Rekord-Verkauf von Twente.

Gleichzeitig reiht er sich hinter Adam Hlozek (2024 für 18 Millionen Euro von Leverkusen) auf Rang zwei der teuersten TSG-Transfers ein. Damit liegt er auch vor den beiden Ex-Salzburgern Mergim Berisha (14 Mio.) und Diadie Samassekou (12,5 Mio.).

Konkurrenz für Prass

Der 20-jährige Rots stand in der abgelaufenen Saison in der Eredivisie in allen 34 Ligaspielen auf dem Rasen, kam dabei auf vier Tore und vier Vorlagen und war absoluter Leistungsträger.

Beim Klub von Cheftrainer Christian Ilzer wird er sich in Zukunft wohl auch mit ÖFB-Kicker Alexander Prass um einen Platz in der Startelf duellieren.

Rots selbst erklärt: "Es war mein absoluter Wunsch, zur TSG Hoffenheim und damit in eine der drei europäischen Top-Ligen zu wechseln. Ich bekomme hier die Möglichkeit, mein Talent unter besten Bedingungen voll zu entfalten und weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Die TSG ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern und nachhaltig auf ein noch höheres Niveau zu bringen."