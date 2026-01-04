Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt

Vieles deutete zuletzt auf einen leihweisen Wechsel von ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch zum Schweizer Meister FC Basel hin.

Hier nachlesen: Michael Gregoritsch vor Winter-Transfer?

Doch nun ist der Deal offenbar geplatzt, wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet. Gregoritsch habe das Angebot aus Basel abgelehnt, so Plettenberg.

Wenig Spielzeit

Der 31-Jährige, der das ÖFB-Team im Herbst mit seinem Goldtor gegen Bosnien zur WM schoss, kommt in dieser Saison auf wenig Spielzeit bei seinem aktuellen Verein Bröndby.

Nur 426 Spielminuten sammelte Gegoritsch bisher, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen. Sein Vertrag bei den Dänen läuft noch bis 2028.