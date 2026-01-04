NEWS

Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt

Der 31-Jährige bleibt laut einem Bericht vorerst bei Bröndby. Das ist der Grund:

Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vieles deutete zuletzt auf einen leihweisen Wechsel von ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch zum Schweizer Meister FC Basel hin.

Hier nachlesen: Michael Gregoritsch vor Winter-Transfer?

Doch nun ist der Deal offenbar geplatzt, wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet. Gregoritsch habe das Angebot aus Basel abgelehnt, so Plettenberg.

Wenig Spielzeit

Der 31-Jährige, der das ÖFB-Team im Herbst mit seinem Goldtor gegen Bosnien zur WM schoss, kommt in dieser Saison auf wenig Spielzeit bei seinem aktuellen Verein Bröndby.

Nur 426 Spielminuten sammelte Gegoritsch bisher, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen. Sein Vertrag bei den Dänen läuft noch bis 2028.

Mehr zum Thema

Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Deutsche Bundesliga
3
Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Bundesliga
10
Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

La Liga
7
Kleines Fußballmärchen: Saint Gilloise holt Viertliga-Stürmer

Kleines Fußballmärchen: Saint Gilloise holt Viertliga-Stürmer

International
4
Vertragsauflösung: Ex-Salzburger und Leipzig gehen getrennte Wege

Vertragsauflösung: Ex-Salzburger und Leipzig gehen getrennte Wege

Deutsche Bundesliga
4
FC Bayern sichert sich vielversprechendes Talent

FC Bayern sichert sich vielversprechendes Talent

Deutsche Bundesliga
Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Serie A
1
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Gerüchteküche Transfermarkt Michael Gregoritsch