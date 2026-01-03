Kleines Fußballmärchen: Saint Gilloise holt Viertliga-Stürmer

Von der vierten Liga in die UEFA Champions League.

Union Saint Gilloise sorgt für ein kleines Fußballmärchen: "Les Unionistes" hat die Verpflichtung von Mateo Biondic bekannt gegeben - der 22-jährige Mittelstürmer wechselt von Eintracht Trier für 200.000 Euro in die belgische Hauptstadt. Für das Regionalliga-Südwest-Team hat der Deutsch-Kroate in dieser Saison in 17 Spielen sieben Tore erzielt und fünf Assists geliefert.

Weiterer Konkurrent für Florucz

"Ich bin hier, um zu wachsen und dem Team zu dienen. Ich versuche als Spieler immer Spaß zu haben und die Fans zu unterhalten", wird der 1,90-Meter-Angreifer auf der Vereinswebsite zitiert.

Biondic, der wie ÖFB-Teamspieler Raul Florucz vielseitig in der Offensive einsetzbar ist, hat in seiner Jugend unter anderem für Hannover, Schalke 04 und Paderborn gespielt. Erst vergangenen Sommer hat Trier Biondic nach zweijähriger Leihe ablösefrei vom SC Verl verpflichtet.

Saint Gilloise führt die Jupiler Pro League nach 20 gespielten Runde mit einem Zähler Vorsprung auf den FC Brügge an. Florucz kommt in seiner ersten Saison beim amtierenden belgischen Meister in 15 Ligaspielen auf sieben Treffer und drei Assists. Nun bekommt der 24-Jährige einen weiteren Konkurrenten im Angriff.