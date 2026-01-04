Real Madrid Real Madrid RMA Real Betis Balompie Real Betis Balompie RBB
Endstand
5:1
1:0 , 4:1
  • Gonzalo Garcia Torres
  • Gonzalo Garcia Torres
  • Raul Asencio
  • Gonzalo Garcia Torres
  • Francisco Garcia
  • Cucho Hernandez
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla

Die Königlichen müssen trotz einer 3:0-Führung kurz um die drei Punkte zittern. Drei Tore von Gonzalo Garcia lassen die Alonso-Elf aber jubeln.

Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid fertigt Betis Sevilla in der 20. Runde von LaLiga mit 5:1 ab.

Gonzalo Garcia köpft die Madrilenen per Aufsetzer nach 20 Minuten zur Führung. Allerdings gestaltet Betis die Partie danach bis zum Seitenwechsel offen und hält bis zur Pause den knappen 0:1-Rückstand.

Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöht die Alonso-Elf aber auf 2:0. Garcia schnürt mit einem Schuss ins linke Eck seinen Doppelpack. Raul Asencio sorgt mit dem Kopf für eine komfortable 3:0-Führung (56.).

Betis lässt Real kurz um den Heimsieg zittern

Allerdings steckt der Tabellensechste nicht auf. Cucho Hernandez schlägt einen Haken um Real-Schlussmann Courtois und verkürzt zum 1:3 (66.). Zudem setzt Ex-Atletico-Profi Rodrigo Riquelme den Ball an den Innenpfosten (77.).

Allerdings erlöst Garcia die Madrilenen mit seinem dritten Tor zur 4:1-Führung (82.). Francisco Garcia markiert in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand (90.+3). David Alaba verfolgt die gesamte Partie von der Bank aus.

Real Madrid verkürzt den Rückstand zum Spitzenreiter aus Barcelona wieder auf vier Zähler.

Mehr zum Thema

Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

La Liga
8
Später Derby-Sieg! Barcelona prolongiert die Erfolgsserie

Später Derby-Sieg! Barcelona prolongiert die Erfolgsserie

La Liga
2
Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt

Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt

International
10
Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Premier League
Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Premier League
Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Serie A
1
Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Deutsche Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid Betis Sevilla David Alaba ÖFB-Legionäre