Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla

Real Madrid fertigt Betis Sevilla in der 20. Runde von LaLiga mit 5:1 ab.

Gonzalo Garcia köpft die Madrilenen per Aufsetzer nach 20 Minuten zur Führung. Allerdings gestaltet Betis die Partie danach bis zum Seitenwechsel offen und hält bis zur Pause den knappen 0:1-Rückstand.

Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöht die Alonso-Elf aber auf 2:0. Garcia schnürt mit einem Schuss ins linke Eck seinen Doppelpack. Raul Asencio sorgt mit dem Kopf für eine komfortable 3:0-Führung (56.).

Betis lässt Real kurz um den Heimsieg zittern

Allerdings steckt der Tabellensechste nicht auf. Cucho Hernandez schlägt einen Haken um Real-Schlussmann Courtois und verkürzt zum 1:3 (66.). Zudem setzt Ex-Atletico-Profi Rodrigo Riquelme den Ball an den Innenpfosten (77.).

Allerdings erlöst Garcia die Madrilenen mit seinem dritten Tor zur 4:1-Führung (82.). Francisco Garcia markiert in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand (90.+3). David Alaba verfolgt die gesamte Partie von der Bank aus.

Real Madrid verkürzt den Rückstand zum Spitzenreiter aus Barcelona wieder auf vier Zähler.