FC Bayern sichert sich vielversprechendes Talent

Der FC Bayern München hat sich die Dienste eines aufstrebenden Offensivspielers aus Afrika gesichert.

Der 18-jährige Sapoko Ndiaye wechselt von den Gambinos Stars Africa an die Isar. Die Verpflichtung ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der gambischen Fußballakademie und „Red & Gold Football“. Das Gemeinschaftsprojekt des deutschen Rekordmeisters mit dem MLS-Klub Los Angeles FC besteht seit 2023.

Ndiaye wird zunächst behutsam integriert. Aufgrund einer leichten Blessur steigt er erst nach dem offiziellen Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining ein.

Die Vorbereitung des Teams unter Trainer Vincent Kompany läuft am Samstag an. Nach den Leistungstests folgt am Sonntag der Start ins Training samt Fanklub-Besuchen. Am Dienstag steht mit dem Testspiel bei Red Bull Salzburg der erste Härtetest an. Anpfiff ist um 15 Uhr.