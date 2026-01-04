NEWS

Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Der junge US-Amerikaner steht vor einem Leihwechsel zum Ligakonkurrenten. Im Gespräch ist auch eine Kaufoption.

Verstärkt sich die TSG Hoffenheim im Winter mit einem neuen Offensivspieler?

Wie "Sport1" berichtet, steht Youngster Cole Campbell vor einer Leihe von Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten.

Die Verantwortlichen um Andreas Schicker und Cheftrainer Christian Ilzer sollen sich mit den "Schwarz-Gelben" auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt haben.

Kaufoption im zweistelligen Bereich

Als Leihgebühr fließen wohl 1,5 Millionen Euro, die Kaufoption soll zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegen. Bereits am Sonntag soll der 19-jährige US-Amerikaner seinen Medizincheck absolvieren.

Campbell hatte sich zuletzt wegen mangelnder Spielpraxis für einen Wechsel ausgesprochen. In der laufenden Saison kam der Rechtsaußen nur auf einen Kurzeinsatz in der Liga.

