Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Zum Jahreswechsel musste der HSV den Abgang von Sportvorstand Stefan Kuntz verkraften (hier nachlesen>>>).

Zum Trainingsauftakt müssen sich die Hanseaten neben der Suche nach einem Nachfolger auch mit der Personalie Daniel Peretz auseinandersetzen.

Der Keeper ist für diese Saison vom FC Bayern geliehen, konnte sich im internen Duell aber nicht gegen den stark performenden Daniel Heuer Fernandes durchsetzen.

Peretz will nach England - HSV drückt auf die Bremse

Nur zwei Einsätze (beide im DFB-Pokal) stehen bisher für Peretz zu Buche. Für den Israeli zu wenig. Wie deutsche Medien berichten, will er seinen Leih-Aufenthalt beim HSV bereits im Winter beenden. Mit dem FC Southampton aus der englischen Championship stünde auch schon ein Abnehmer bereit.

Grundsätzlich sei der HSV auch bereit, darüber zu sprechen, obwohl der Leihvertrag mit den Bayern keine Klausel für einen vorzeitigen Leihabbruch enthält. Allerdings will man zuerst einen neuen Backup für Heuer Fernandes verpflichten, ehe man Peretz ziehen lässt.

Nicht zum Training in der Lage

Laut der "Bild" habe der abwanderungswillige Goalie daher die Teilnahme am Mannschaftstraining abgelehnt, da er sich dazu nicht in der Lage fühle. Er wolle, wie berichtet wird, so seinen Wechsel nach England forcieren.

Solange der HSV aber keinen Ersatz für Peretz gefunden hat, herrscht in der Causa Stillstand. Aktuell sei beim Aufsteiger aber noch kein neuer Schlussmann ante portas.