Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Beim GAK bahnt sich im Winter ein Wechsel auf der Torhüterposition an.

Mit Jakob Meierhofer ist die etatmäßige Nummer eins der Grazer nicht unumstritten, weswegen ein weiterer Schlussmann in die Steiermark wechseln und sich mit dem 28-Jährigen um den Platz im Tor matchen soll.

Wie die "Krone" berichtet, soll ein ÖFB-Legionär auf der Liste der Grazer ganz oben stehen: Dem Bericht zufolge, gilt Franz Stolz als aussichtsreichster Kandidat auf das Stammleiberl bei den "Rotjacken". Der 24-Jährige gehört dem italienischen Klub CFC Genua, war zuletzt aber an den FC Rapid 1923 ins rumänische Oberhaus verliehen.

Leihe nach Graz?

Dort erhielt Stolz aber nicht die erwünschte Spielzeit - er kam auf acht Einsätze - und soll deswegen nach Genua zurückbeordert und anschließend weiterverliehen werden - möglicherweise nach Graz.

GAK-Sportchef Tino Wawra kennt Stolz aus gemeinsamen Zeiten beim SKN St. Pölten, im Jänner 2024 verließ der Torhüter die "Wölfe" nach zweieinhalb Jahren gen Italien. Beim italienischen Erstligisten besitzt der ehemalige ÖFB-U21-Keeper noch einen Vertrag bis 2027.