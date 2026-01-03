Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

David Affengruber muss sich mit Elche erstmals in der laufenden LaLiga-Saison daheim geschlagen geben: Es setzt ein 1:3 gegen Villarreal.

Die Gäste halten vom Start weg mehr Spielanteile und belohnen sich mit Fortdauer der ersten Halbzeit dafür. In der 36. Minute bringt Alberto Moleiro Villarreal in Führung, nachdem der an diesem Abend überragende Georges Mikautadze die entscheidende Vorarbeit leistet.

Doch damit nicht genug: Nur sieben Minuten später revanchiert sich Mikautadze und trifft nach einem feinen Zuspiel von Nicolas Pepe selbst zum 2:0 (43.).

Kurz vor dem Pausenpfiff keimt bei den Hausherren doch noch Hoffnung auf. Martim Neto gelingt nach Vorlage von Aleix Febas der 1:2-Anschlusstreffer (45.+4), der die zweite Halbzeit wieder spannend macht.

Der Todesstoß in einer hitzigen Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel wird die Partie zunehmend hitziger, was sich auch in den Verwarnungen widerspiegelt. Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos verteilt insgesamt sechs Gelbe Karten fair auf beide Teams (3 für Elche, 3 für Villarreal).

Beide Trainer versuchen mit insgesamt zehn Auswechslungen dem Spiel neue Impulse zu geben. Affengruber verlässt in der 61. Spielminute das Spielfeld, ohne ihm macht Alfonso Pedraza in der Schlussphase alles klar (83.).

Während Villarreal mit 38 Punkten auf den dritten Platz klettert, steht Elche mit 22 Zählern an der neunten Stelle.

In den weiteren Partien feiert Celta Vigo einen klaren 4:1-Erfolg über den FC Valencia, Osasuna und Athletic Bilbao trennen sich 1:1.