Schweizer Topklub hat ein Auge auf Gregoritsch geworfen

Der FC Basel sucht Verstärkung für die Offensive. Dabei rückt ein österreichischer Nationalspieler in den Fokus.

Laut Transferexperte Sacha Tavolieri beschäftigt sich der Schweizer Meister mit Michael Gregoritsch, der seit Sommer 2025 bei Bröndby IF unter Vertrag steht.

Tavolieri berichtet, dass Basel bereits Kontakt zu Gregoritsch aufgenommen hat. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption.

Gregoritsch noch bis 2028 bei Bröndby unter Vertrag

Basels Sportchef Daniel Stucki stellte vor rund zwei Wochen klar: "Noch einmal vier Stürmertore werden in der Rückrunde sicher nicht reichen, um Meister zu werden. Da sind wir zu schwach und müssen etwas machen. Wir werden uns im Winter in der Offensive verstärken."

Der 31-jährige Gregoritsch bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit: In 270 Einsätzen für Freiburg, Augsburg, Schalke und Hamburg erzielte er insgesamt 59 Tore.

Für Bröndby kommt "Gregerl" in bislang 14 Spielen auf drei Tore und ein Assist. Sein Vertrag in Dänemark läuft noch bis Sommer 2028.