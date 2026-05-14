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Slot glaubt an Liverpool-Verbleib: "Ziehe ich aus Gesprächen"

Trotz der enttäuschenden Saison der "Reds" geht der Trainer davon aus, die Mannschaft wieder zum Erfolg zu führen.

Slot glaubt an Liverpool-Verbleib: "Ziehe ich aus Gesprächen" Foto: © GETTY
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Bleibt Arne Slot Liverpool erhalten?

Diese Frage stellt sich seit geraumer Zeit, nun nimmt er selbst dazu Stellung. "Ich glaube nicht, dass ich das alleine entscheide, aber ich habe allen Grund zu glauben, dass ich in der nächsten Saison Trainer von Liverpool sein werde", sagt er bei einer Pressekonferenz.

Die "Reds" finden sich zwei Spiele vor Saisonende lediglich auf Rang vier der Premier League wieder, Manchester United ist als Dritter bereits sechs Punkte entfernt, Aston Villa ist punktgleich Fünfter. In der Champions League musste man sich im Viertelfinale gegen PSG geschlagen geben.

Erfolg blieb trotz Investition aus

Nachdem im Sommer für Spieler wie Florian Wirtz viel investiert wurde, eine ernüchternde Bilanz.

Slot begründet seine Überzeugung über einen Verbleib wie folgt: "Erstens stehe ich beim Klub unter Vertrag und zweitens ziehe ich das aus all den Gesprächen, die wir führen. Das ist meine Einschätzung."

Frust nach enttäuschender Saison

Bei den Fans wird der Frust nach dem ausbleibenden Erfolg jedoch immer größer. Beim 1:1 gegen Chelsea waren Pfiffe zu hören.

"Ich denke, die Welt hat sich dahin entwickelt, dass es immer eine Debatte gibt, wenn ein Trainer oder ein Klub keine beste Saison spielt. Das ist überall so, nicht nur in Liverpool. Das ist die neue Realität im Fußball", erklärt er.

Einziges Trostpflaster für den Klub könnte ein Platz unter den Top fünf und somit die Champions-League-Qualifikation werden. Für nächste Saison soll eine Änderung folgen, es soll eine "andere Mannschaft" werden.

"Die Gespräche mit dem Klub über neue Spieler laufen, und ich bin daran beteiligt", sagt Slot abschließend.

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