Tottenham verliert bei Chelsea und muss weiter zittern!

Die Abstiegssorgen von Tottenham gehen weiter!

Die "Spurs" verlieren in der 37. Runde der englischen Premier League beim FC Chelsea mit 1:2. Durch die Niederlage verpasst der Klub um ÖFB-Legionär Kevin Danso, der durchspielt, den vorzeitigen Klassenerhalt.

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In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gehen die "Blues" durch einen sehenswerten Distanztreffer von Enzo Fernandes mit 1:0 in Führung (18.). Nach Seitenwechsel legt der zukünftige Klub von Xabi Alonso durch Andrey Santos nach (67.).

"Spurs" drücken auf den Ausgleich

Tottenham gibt sich aber nicht auf und kommt durch Richarlison zum Anschlusstreffer (74.), in einer turbulenten Schlussphase will der dringend benötigte Ausgleich aber nicht fallen.

Damit geht das Zittern für Tottenham weiter. Die Entscheidung um den Klassenerhalt fällt am Sonntag im Fernduell mit West Ham United. Zwei Punkte trennen die beiden Vereine vor der letzten Runde.

Tottenham gastiert beim FC Everton, West Ham empfängt Leeds United. Für Chelsea geht es am letzten Spieltag noch um das internationale Geschäft: Die "Blues" brauchen einen Sieg gegen Sunderland, um eventuell noch auf Rang sieben zu springen.

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