22 Jahre warten sind vorbei! Arsenal ist englischer Meister

Der FC Arsenal gewinnt die Premier League 2025/26!

Weil Manchester City in der 37. Runde auswärts beim AFC Bournemouth (1:1, Spielbericht >>>) erneut patzt, sind die "Gunners" eine Runde vor Schluss fix Meister. Vier Punkte trennen die beiden Klubs vor dem letzten Spieltag.

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Nur Liverpool und Manchester United mit mehr Titeln

Für die Elf von Mikel Arteta ist es die Krönung, nach zuletzt drei Vizemeisterschaften in Serie. Insgesamt ist es für Arsenal der 14. Meistertitel in der Vereinsgeschichte und der erste seit der historischen "Invincibles"-Saison 2003/04.

Häufiger als die "Gunners" wurden nur der FC Liverpool und Manchester United Meister (beide 20 Titel). Manchester City holte insgesamt zehn Premier-League-Titel, sechs davon in den zehn Jahren unter Pep Guardiola.

Der Mann hinter der Entwicklung

Einer der Hauptgründe für den Aufschwung des FC Arsenal in den letzten Jahren ist Cheftrainer Arteta. Der 44-jährige Spanier, der zuvor als Co-Trainer von Guardiola bei City arbeitete, übernahm das Zepter in London im Dezember 2019.

Jahr für Jahr entwickelte er den Klub nach vorne, gewann bereits zwei Mal den englischen Superpokal und ein Mal den den Pokal. Zudem steht der Klub in diesem Jahr noch im Finale der UEFA Champions League gegen Paris Saint-Germain. Es ist der erste Finaleinzug seit 2006.

In den vergangenen beiden Jahren wuchs die Kritik an den "Gunners" zunehmend, weil ihnen in der heißen Saisonphase wiederholt die Luft ausging. Jetzt sind sie am (vorläufigen) Gipfel angekommen.