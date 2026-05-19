Spygate! Southampton darf nicht in Premier League aufsteigen

Der FC Southampton darf nicht in die Premier League aufsteigen! Das gibt die English Football League (EFL) am Dienstag bekannt.

"Eine unabhängige Disziplinarkommission hat Southampton heute aus den Playoffs der Sky Bet Championship ausgeschlossen", heißt es in einer Aussendung.

Der Schritt sei erfolgt, "nachdem der Verein mehrere Verstöße gegen die EFL-Regeln im Zusammenhang mit der unerlaubten Filmaufzeichnung von Trainingseinheiten anderer Vereine eingeräumt hatte."

Championship-Klub Southampton hätte am kommenden Samstag im Playoff-Finale gegen Hull City um den Aufstieg in die Premier League gespielt. Nach dem Ausschluss der "Saints" nimmt der Middlesbrough FC nun den Finalplatz ein, der Termin am Samstag bleibt bestehen.

Southampton hat das Recht, Berufung gegen die Entscheidung der Kommission einzulegen. Am Dienstagabend (Stand: 20:45 Uhr) hat sich der Klub noch nicht zu der Entscheidung geäußert.

Southampton auch mit Punktabzug bestraft

Southampton traf im Playoff-Halbfinale auf Middlesbrough und setzte sich im Rückspiel in der Verlängerung durch.

Rund um die beiden Spiele gab es eine "Spionage-Affäre", die die Schlagzeilen dominierte. Ein Southampton-Mitarbeiter soll vor dem ersten Aufeinandertreffen eine Middlesbrough-Trainingseinheit gefilmt haben. "Boro" forderte nach Bekanntwerden des Vorfalls, Southampton aus den Playoffs auszuschließen.

Neben dem nun erfolgten Playoff-Ausschluss werden den "Saints" in der Championship-Saison 2026/27 auch vier Punkte abgezogen.

Laut der EFL-Aussendung hat Southampton auch weitere Verstöße eingeräumt. Diese betreffen Spiele gegen Oxford United im Dezember 2025 und Ipswich Town im April 2026. Nach den EFL-Vorschriften ist es verboten, 72 Stunden vor einem Spiel das Training eines anderen Vereins zu beobachten.