NEWS

Oliver Glasner winkt Serie-A-Job

Der Oberösterreicher wird auch in Italiens Oberhaus gehandelt. Im Sommer verlässt er Crystal Palace.

Oliver Glasner winkt Serie-A-Job Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Sommer wird das Kapitel Oliver Glasner bei Crystal Palace enden. Der Oberösterreicher hat im Finale der UEFA Conference League gegen Rayo Vallecano die Chance, den Klub mit dem dritten Titel zu verlassen.

Seit das Ende der Zusammenarbeit feststeht, wird der Österreicher bei zahlreichen Klubs gehandelt. Dazu zählt auch Bayer Leverkusen >>>

Der sofortige Schritt zu einem Topklub aus der Premier League bleibt aber aller Voraussicht nach mangels Optionen aus.

Interesse aus Italien

Jetzt kommt ein neuer Interessent ins Spiel. Laut der italienischen "La Nazione" beschäftigt sich Fiorentina mit Glasner. Der aktuelle Coach Paolo Vanoli könnte den Klub verlassen.

Neben Glasner werden Bournemouth-Coach Andoni Iraola und Fabio Grosso (Sassuolo) genannt. Die Viola blickt auf eine enttäuschende Saison zurück, ist einen Spieltag vor Schluss nur 15. und weit weg von jeglichen Europacupambitionen.

Glasner schaltete Rapid-Bezwinger aus

Auf internationalem Parkett musste man im Viertelfinale der UEFA Conference League ausgerechnet gegen Glasners Palace die Segel streichen. Auch die Ligaphase war nicht unbedingt prickelnd, in sechs Spielen holte man nur neun Punkte.

Drei davon erzielten die Italiener beim Schlusslicht der Endtabelle SK Rapid (3:0).

Ob Glasner sich den Schritt nach Florenz vorstellen kann, ist nicht klar. Der Klub ist kommende Saison international nicht vertreten.

Mehr zum Thema

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Premier League
12
Millionen-Loch droht: Stadt London hofft auf Spurs-Abstieg

Millionen-Loch droht: Stadt London hofft auf Spurs-Abstieg

Premier League
5
Überraschende Wende um Guardiola und Silva bei ManCity?

Überraschende Wende um Guardiola und Silva bei ManCity?

Premier League
Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel

Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel

Premier League
5
Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Deutsche Bundesliga
1
Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

La Liga
3
Glasners Palace mit Remis gegen zukünftigen Schuster-Klub

Glasners Palace mit Remis gegen zukünftigen Schuster-Klub

Premier League

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Gerüchteküche AC Fiorentina Oliver Glasner Crystal Palace