Oliver Glasner winkt Serie-A-Job

Im Sommer wird das Kapitel Oliver Glasner bei Crystal Palace enden. Der Oberösterreicher hat im Finale der UEFA Conference League gegen Rayo Vallecano die Chance, den Klub mit dem dritten Titel zu verlassen.

Seit das Ende der Zusammenarbeit feststeht, wird der Österreicher bei zahlreichen Klubs gehandelt. Dazu zählt auch Bayer Leverkusen >>>

Der sofortige Schritt zu einem Topklub aus der Premier League bleibt aber aller Voraussicht nach mangels Optionen aus.

Interesse aus Italien

Jetzt kommt ein neuer Interessent ins Spiel. Laut der italienischen "La Nazione" beschäftigt sich Fiorentina mit Glasner. Der aktuelle Coach Paolo Vanoli könnte den Klub verlassen.

Neben Glasner werden Bournemouth-Coach Andoni Iraola und Fabio Grosso (Sassuolo) genannt. Die Viola blickt auf eine enttäuschende Saison zurück, ist einen Spieltag vor Schluss nur 15. und weit weg von jeglichen Europacupambitionen.

Glasner schaltete Rapid-Bezwinger aus

Auf internationalem Parkett musste man im Viertelfinale der UEFA Conference League ausgerechnet gegen Glasners Palace die Segel streichen. Auch die Ligaphase war nicht unbedingt prickelnd, in sechs Spielen holte man nur neun Punkte.

Drei davon erzielten die Italiener beim Schlusslicht der Endtabelle SK Rapid (3:0).

Ob Glasner sich den Schritt nach Florenz vorstellen kann, ist nicht klar. Der Klub ist kommende Saison international nicht vertreten.