City nur mit Remis – Arsenal gewinnt die Premier League!

Manchester City stolpert in der 37. Runde der Premier League über den AFC Bournemouth und macht den FC Arsenal am vorletzten Spieltag zum Meister. City kommt auswärts nicht über ein 1:1 hinaus.

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen >>>

Die erste gute Möglichkeit der Partie findet Manchester City schon in Minute fünf vor. Jérémy Doku wird von Antoine Semenyo bedient, sein Schuss ist dann aber nicht scharf genug. Nur wenige Minuten später landet der Ball im Tor von Bournemouth, Semenyo stand beim Abschluss aber hauchzart im Abseits (12.).

Im Gegenzug treten die Gastgeber erstmals offensiv in Erscheinung, auf eine tolle Kombination verpasst Evanilson das 1:0, er wäre aber wohl ohnehin im Abseits gestanden (15.). In der Folge zeigt sich City vorne zu wenig konsequent – stattdessen geht Bournemouth in Führung. Eli Junior Kroupi platziert den Ball im langen Eck (39.).

Aufbäumen zu spät

Nach dem Wiederanpfiff hat erst Nico O'Reilly die Möglichkeit auf den Ausgleich, Djordje Petrović ist aber zur Stelle (46.). Auf der Gegenseite kann Gianluigi Donnarumma gegen Evanilson abwehren (52.).

Und weiter ist Bournemouth am Drücker. In der 62. Minute kommt der Brasilianer Rayan infolge eines Eckballs zum Abschluss – er trifft aber nur den Pfosten. In der 69. Minute prüft er zudem Donnarumma, der am kurzen Eck pariert. In Minute 90 verbucht der eingewechselte David Brooks für Bournemouth einen weiteren Pfostenschuss.

Das Aufbäumen der Guardiola-Elf gegen die Niederlage kommt hingegen zu spät. Erling Haaland trifft in der Nachspielzeit zwar noch zum 1:1-Ausgleich, der aber nicht reicht, um die Titelchancen aufrecht zu halten.

Durch das 1:1-Unentschieden ist Arsenal mit vier Punkten Vorsprung bereits am vorletzten Spieltag Meister – die "Gunners" dürfen ihren 14. Meistertitel nach dem 1:0-Sieg gegen Burnley am Montag (zum Spielbericht >>>) auf der Couch feiern.

Während es für Arsenal die erste Meisterschaft seit 2004 ist, verabschiedet sich Pep Guardiola wohl ohne Titel aus Manchester.