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Offiziell: Alonso wird Cheftrainer des FC Chelsea

Der Spanier übernimmt ab der kommenden Saison die Londoner. Nach einer schwierigen Spielzeit soll er Chelsea wieder zur Spitze in der Premier League führen.

Offiziell: Alonso wird Cheftrainer des FC Chelsea Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nun ist es fix!

Xabi Alonso übernimmt ab der kommenden Saison das Traineramt beim FC Chelsea.

Der 44-Jährige wird mit einem Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2030 ausgestattet.

Für Alonso geht es nach den Engagements bei Leverkusen und Real Madrid erstmals als Trainer in die Premier League.

Alonso: "Wir wollen um Titel kämpfen"

Nach dem Alonso in Deutschland als Trainer bei Leverkusen glänzte und die Werkself zur Meisterschaft führte, kam es bei Real Madrid zu einem schnellen Ende.

Nun will er aber in England seine Spuren als Trainer hinterlassen und die "Blues" wieder zu Erfolgen führen.

"Wir wollen eine Mannschaft formen, die um Titel kämpft", meint der 44-Jährige. "Der Kader verfügt über großes Talent und hat enormes Potenzial", fügt er hinzu.

Chelsea liegt in der Premier League zwei Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenneunter außerhalb der EC-Plätze. Zudem mussten sie sich am Samstag im FA-Cup-Finale gegen Manchester City knapp geschlagen geben.

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