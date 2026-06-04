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Hat es Rapid auf rumänischen Mittelfeldspieler abgesehen?

Mit Nicolas Bajlicz hat man bereits einen zentralen Mittelfeldspieler geholt. Kommt bald der nächste?

Hat es Rapid auf rumänischen Mittelfeldspieler abgesehen? Foto: © IMAGO / Vlad Suheschi
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid ist nach einer durchwachsenen Saison, die immerhin mit der Qualifikation für den Europacup endete, auf der Suche nach Verstärkungen.

Das betrifft auch das zentrale Mittelfeld. Mit Nicolas Bajlicz holte man hier bereits einen Spieler von der SV Ried zurück, der vor einem Jahr noch in Hütteldorf spielte.

Möglicherweise könnten die Hütteldorfer aber auch im Ausland zuschlagen. Reporter Lorenzo Lepore bringt die Grün-Weißen nämlich mit Mihai Lixandru in Verbindung.

Ablöse wäre fällig

Der 24-jährige Rumäne spielt in seiner Heimat für FCSB. In der vergangenen Saison stand er in 44 Pflichtspielen auf dem Platz und verbuchte dabei vier Tore und drei Assists.

Lixandru, der bei Steaua noch bis 2029 unter Vertrag steht, hat laut "Transfermarkt" einen Marktwert von einer Million Euro.

Rapid soll allerdings nur einer der potenziellen Interessenten sein. Auch Virtus Entella, RSC Anderlecht, FC Luzern sowie der FC Thun seien nicht uninteressiert.

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