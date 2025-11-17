NEWS

Bricht Borussia Dortmund bald eigenen Transferrekord?

Die Schwarz-Gelben könnten sich im Winter mit einem Hammertransfer verstärken. Dieser soll den bisher teuersten Transfer des BVB ablösen.

Bricht Borussia Dortmund bald eigenen Transferrekord? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein neuer Rekord-Transfer an?

Nach Informationen von "fichajes.net" sollen die Schwarz-Gelben ein Auge auf Brügge-Stürmer Christos Tzolis geworfen haben und Bestrebungen unternehmen, den griechischen Nationalspieler im kommenden Wintertransferfenster unter Vertrag zu nehmen.

Bei kolportierten 45 Millionen Euro an Ablösesumme würde Tzolis Ousmane Dembele als teuerste Verpflichtung in der Geschichte des BVB ablösen.

Der Franzose, der mittlerweile bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, wechselte im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes nach Dortmund.

Namhafte Konkurrenz aus Spanien?

Einfach loszueisen dürfte Tzolis jedoch nicht sein. Denn der Grieche zählt beim FC Brügge als Top-Aktie und verfügt über einen laufenden Vertrag bis zum Sommer 2029.

Zudem soll neben dem BVB auch Atletico Madrid an Tzolis interessiert sein und den Westfalen so ernsthafte Konkurrenz bereiten.

Tzolis wechselte im Sommer 2024 von Fortuna Düsseldorf nach Brügge. Bislang absolvierte der 23-Jährige 79 Spiele für die Belgier, in denen dem Linksaußen 29 Tore und 25 Assists glückten.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Landet Yusuf Demir bei Ligakonkurrent von Galatasaray?

Landet Yusuf Demir bei Ligakonkurrent von Galatasaray?

International
16
Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Serie A
5
Grünes Licht: Ex-Sturm-Kicker darf 1. FC Köln im Winter verlassen

Grünes Licht: Ex-Sturm-Kicker darf 1. FC Köln im Winter verlassen

Deutsche Bundesliga
43
Kerim Alajbegovic: So hoch soll Leverkusens Rückkaufoption sein

Kerim Alajbegovic: So hoch soll Leverkusens Rückkaufoption sein

Bundesliga
5
Waffenbesitz: Hohe Geldstrafe für Ex-Salzburger

Waffenbesitz: Hohe Geldstrafe für Ex-Salzburger

Deutsche Bundesliga
12
ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs

ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs

Bundesliga
10
Freude bei den Bayern: Defensiv-Star feiert Trainings-Comeback

Freude bei den Bayern: Defensiv-Star feiert Trainings-Comeback

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Borussia Dortmund Club Brügge Transfermarkt Gerüchteküche Atletico Madrid