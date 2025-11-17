Bricht Borussia Dortmund bald eigenen Transferrekord?

Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein neuer Rekord-Transfer an?

Nach Informationen von "fichajes.net" sollen die Schwarz-Gelben ein Auge auf Brügge-Stürmer Christos Tzolis geworfen haben und Bestrebungen unternehmen, den griechischen Nationalspieler im kommenden Wintertransferfenster unter Vertrag zu nehmen.

Bei kolportierten 45 Millionen Euro an Ablösesumme würde Tzolis Ousmane Dembele als teuerste Verpflichtung in der Geschichte des BVB ablösen.

Der Franzose, der mittlerweile bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, wechselte im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes nach Dortmund.

Namhafte Konkurrenz aus Spanien?

Einfach loszueisen dürfte Tzolis jedoch nicht sein. Denn der Grieche zählt beim FC Brügge als Top-Aktie und verfügt über einen laufenden Vertrag bis zum Sommer 2029.

Zudem soll neben dem BVB auch Atletico Madrid an Tzolis interessiert sein und den Westfalen so ernsthafte Konkurrenz bereiten.

Tzolis wechselte im Sommer 2024 von Fortuna Düsseldorf nach Brügge. Bislang absolvierte der 23-Jährige 79 Spiele für die Belgier, in denen dem Linksaußen 29 Tore und 25 Assists glückten.