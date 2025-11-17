Kerim Alajbegovic: So hoch soll Leverkusens Rückkaufoption sein

Kehrt Salzburg-Talent Kerim Alajbegovic im kommenden Sommer nach Deutschland zurück?

Bereits seit Wochen kursiert das Gerücht, dass Bundesligist Bayer Leverkusen an einer Rückhol-Aktion des 18-Jährigen arbeiten soll (Mehr Infos>>>). Erst im Sommer hat der Offensivspieler die "Werkself" verlassen und sich dem FC Red Bull Salzburg angeschlossen, wo er sich nun mit guten Leistungen erneut in den Fokus seines Ex-Klubs spielte.

Klausel ab Sommer aktiv

Dieser hat den bosnischen Nationalspieler nämlich weiterhin auf dem Zettel: Man habe sich beim Verkauf des 18-Jährigen nämlich eine Rückkaufoption gesichert, die im kommenden Sommer aktiviert werden kann.

Die Höhe dieser Klausel ist nun bekannt: Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg soll sie exakt acht Millionen Euro betragen. Der tatsächliche Marktwert des Offensivtalents dürfte aber höher liegen, zudem könnte er diesen noch weiter steigern.

Transfergewinn für Salzburg

Salzburg hatte Alajbegovic im Sommer für zwei Millionen Euro verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Die "Bullen" würden in diesem Verkaufs-Szenario einen Gewinn von sechs Millionen Euro machen.

Bisher kommt der gebürtige Kölner in der Mozartstadt auf 21 Einsätze, in denen ihm sechs Treffer und ein Assist gelangen.