Landet Yusuf Demir bei Ligakonkurrent von Galatasaray?

Das Kapitel Yusuf Demir bei Galatasaray neigt sich langsam dem Ende zu. Der 22-Jährige ist beim türkischen Meister in dieser Saison noch gar nicht zum Zug gekommen, sein Vertrag läuft mit Saisonende aus.

Jetzt soll, wie unter anderem "Sporx" berichtet, ein Ligakonkurrent der Istanbuler an den ÖFB-Legionär denken. Dem Bericht zufolge bemühe sich Göztepe um den Offensivspieler.

Einem Transfer zum Tabellenfünften der Süper Lig stehe Demir demnach offen gegenüber.

Man darf gespannt sein, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet und Demir den Sprung nach Izmir wagt, wo Ex-ÖFB-Teamspieler Ekrem Dag zwischen 2022 und 2023 als Trainer tätig war.