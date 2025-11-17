Waffenbesitz: Hohe Geldstrafe für Ex-Salzburger

Das DFB-Team steht vor dem alles entscheidenden Spiel gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation.

In Leipzig müssen die Deutschen am Montag gegen die Slowakei anschreiben, um den unangenehmen Weg in die Playoffs zu vermeiden und sich das WM-Ticket fix zu sichern (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für Unruhe sorgen Berichte rund um Angreifer Karim Adeyemi. Die "Bild" schreibt davon, dass der Ex-Salzburg-Kicker vor wenigen Wochen einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten haben soll.

Zwei verbotene Gegenstände

Dem Boulevardmedium zufolge, werde ihm vorgeworfen, dass er zwei verbotene Gegenstände - einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät - bessesen haben soll.

Die Strafe soll schon feststehen. Demnach müsse Adeyemi 60 Tagessätze á 7.500 Euro bezahlen - insgesamt also 450.000 Euro.

Konsequenzen vom DFB sollen ihm, wie es heißt, zumindest vorerst nicht drohen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann meint auf einer Pressekonferenz zum Thema: "Rudi (Völler, Sportdirektor, Anm.) und ich haben mit ihm gesprochen. Aber das ist eine Thematik, die sehr viel Raum und Zeit einnimmt. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel. Deshalb werden wir uns nach dem Spiel mit der Thematik befassen."