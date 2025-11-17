NEWS

Freude bei den Bayern: Defensiv-Star feiert Trainings-Comeback

Rund acht Monate nach seinem Kreuzbandriss kehrte Defensivmann Alphonso Davies jüngst wieder in das Mannschaftstraining der Münchner zurück.

Freude bei den Bayern: Defensiv-Star feiert Trainings-Comeback Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Erfreuliche Nachrichten für den FC Bayern München!

Wie der deutsche Rekordmeister jüngst bekanntgab, kehrte Linksverteidiger Alphonso Davies teilweise zurück ins Teamtraining und feiert damit ein erstes Comeback nach rund acht Monaten.

Im vergangen März zog sich Davies, der zugleich Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft ist, im Spiel um Platz drei der CONCACAF Nations League gegen die USA einen Kreuzbandriss zu und musste nach nur zwölf Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Seither bastelt der 25-Jährige an einem Comeback, das nun zumindest am Trainingsplatz gelungen ist.

Wann Davies wieder für die Bayern in einem Pflichtspiel auflaufen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Alphonso Davies FC Bayern München Kanada (Team Fußball) Verletzungspause