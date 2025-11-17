NEWS

ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs

Laut einem Bericht der "Sun" beschäftigen sich zwei Vereine aus der Premier League mit einem österreichischen Nationalteamgoalie.

ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nikolas Polster zeigt seit geraumer Zeit im Trikot des Wolfsberger AC auf. Der 23-Jährige wurde vergangene Spielzeit zum Tormann der Saison gekrönt und findet sich mittlerweile im Kreise der ÖFB-Nationalmannschaft wieder.

Entsprechend machte sich der Schlussmann auch begehrt. Gerüchte brachten ihn zuletzt mit seinem Ex-Klub - dem SK Rapid - in Verbindung (hier nachlesen >>>).

Zudem dürften es wohl auch Klubs aus der englischen Premier League auf den Österreicher abgesehen haben. Laut eines Berichts der "Sun" zeigt vor allem der FC Brentford Interesse am Torhüter. Dabei werde auch ein Transfer samt Rückleihe ins Lavanttal diskutiert.

Auch deutscher Vizemeister mit Interesse

Neben den Bees denke dem Bericht zufolge auch Brighton & Hove Albion an den WAC-Goalie. Beide Vereine aus dem englischen Oberhaus sind bekannt dafür, mit einem datenbasierten Modell zu arbeiten.

Gegenüber der "Krone" meint Manager Sascha Embacher zu den Gerüchten: "Er ist im Gespräch." Dem Bericht zufolge soll es auch Interesse vom deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen geben. "Bayer Leverkusen hat Nikolas ebenfalls auf dem Zettel“, bestätigt dessen Manager.

Mehr zum Thema

Grünes Licht: Ex-Sturm-Kicker darf 1. FC Köln im Winter verlassen

Grünes Licht: Ex-Sturm-Kicker darf 1. FC Köln im Winter verlassen

Deutsche Bundesliga
5
Nigeria ist aus dem WM-Rennen

Nigeria ist aus dem WM-Rennen

FIFA WM
2
Norwegen demütigt Italien und beendet lange WM-Durststrecke

Norwegen demütigt Italien und beendet lange WM-Durststrecke

FIFA WM
13
ÖFB-Frauen-Cup: Diese Teams folgen der Austria ins Viertelfinale

ÖFB-Frauen-Cup: Diese Teams folgen der Austria ins Viertelfinale

Frauen-Fußball
4
Dunst veredelt Bayern-Startelfdebüt mit Tor bei Sieg im Cup

Dunst veredelt Bayern-Startelfdebüt mit Tor bei Sieg im Cup

Frauen-Fußball
1
ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

ÖFB-Team
3
Ogris-Klub Neulengbach im Cup-Achtelfinale out

Ogris-Klub Neulengbach im Cup-Achtelfinale out

Frauen-Fußball
2
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Premier League Fußball Brighton and Hove Albion Wolfsberger AC Gerüchteküche Transfermarkt FC Brentford