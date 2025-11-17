ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs

Nikolas Polster zeigt seit geraumer Zeit im Trikot des Wolfsberger AC auf. Der 23-Jährige wurde vergangene Spielzeit zum Tormann der Saison gekrönt und findet sich mittlerweile im Kreise der ÖFB-Nationalmannschaft wieder.

Entsprechend machte sich der Schlussmann auch begehrt. Gerüchte brachten ihn zuletzt mit seinem Ex-Klub - dem SK Rapid - in Verbindung (hier nachlesen >>>).

Zudem dürften es wohl auch Klubs aus der englischen Premier League auf den Österreicher abgesehen haben. Laut eines Berichts der "Sun" zeigt vor allem der FC Brentford Interesse am Torhüter. Dabei werde auch ein Transfer samt Rückleihe ins Lavanttal diskutiert.

Auch deutscher Vizemeister mit Interesse

Neben den Bees denke dem Bericht zufolge auch Brighton & Hove Albion an den WAC-Goalie. Beide Vereine aus dem englischen Oberhaus sind bekannt dafür, mit einem datenbasierten Modell zu arbeiten.

Gegenüber der "Krone" meint Manager Sascha Embacher zu den Gerüchten: "Er ist im Gespräch." Dem Bericht zufolge soll es auch Interesse vom deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen geben. "Bayer Leverkusen hat Nikolas ebenfalls auf dem Zettel“, bestätigt dessen Manager.