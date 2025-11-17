NEWS

Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Der Innenverteidiger hatte den Topklub erst im Sommer verlassen. Nun prüfen die "Bianconeri" eine Rückholaktion.

Kehrt Tarik Muharemovic schon im Winter zu Juventus Turin zurück?

Wie der italienische Transferinsider Nicolo Schira vermeldet, sollen die "Bianconeri" eine Rückkehr des Innenverteidigers prüfen, der den Klub erst vor wenigen Monaten fix verlassen hat.

Denn der 22-Jährige wechselte im Sommer für drei Millionen Euro von der zweiten Mannschaft der "Alten Dame" zum Aufsteiger Sassuolo Calcio, für den er bereits in der vergangenen Saison leihweise auf dem Platz stand.

Auch in der Serie A kann der ehemalige WAC-Kicker - Muharemovic spielte zwei Jahre im Lavanttal - nun überzeugen, stand acht Mal auf dem Feld und hat großen Anteil am starken Saisonstart von Sassuolo.

Juve hat Verkaufsbeteiligung

Im kommenden Jänner-Transferfenster soll Juventus Turin nun eine Rückholaktion des bosnischen Nationalspielers prüfen.

Da man sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert haben soll, würde die tatsächliche Ablösesumme für den Abwehrspieler recht gering ausfallen.

Dazu will man Rivale Inter Mailand zuvorkommen, der ebenfalls Interesse am 22-Jährigen signalisiert und seine Abwehr in den kommenden Monaten verjüngen will.

