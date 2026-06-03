In Österreich lief Kennedy Boateng unter anderem für den LASK und Austria Lustenau auf. Die meisten Spiele absolvierte er hierzulande für die SV Ried (113).

Nach dem Abstieg mit Lustenau 2024 zog es ihn zum FC Dinamo nach Rumänien, wo er in den beiden abgelaufenen Spielzeiten zu den absoluten Leistungsträgern zählte.

In diesem Sommer läuft der Vertrag des Nationalspielers von Togo aus, demnach kann er den Klub ablösefrei verlassen. Mit dem FCSB (Rumänien), Kocaelispor (Türkei) und Shandong Taishan (China) haben sich mehrere Erstligisten um den Innenverteidiger bemüht.

Boateng winkt satte Gehaltserhöhung

Doch wie Berater Tony Appiah gegenüber dem rumänischen Sportportal "ProSport" bekannt gab, hat sein Klient bereits eine Entscheidung getroffen: "Der Junge hat bei einem Team in Saudi-Arabien unterschrieben." Beim neuen Arbeitgeber von Kennedy Boateng soll es sich um Al-Fateh SC handeln.

Laut Journalist Mustafa Al-Hadiyan hat der Mittelständler der Saudi Pro League dem 29-Jährigen einen Vertrag mit einem Jahresgehalt von 900.000 Euro angeboten.

Zum Vergleich: Eine Vertragsverlängerung beim FC Dinamo hätte ihm eine Gehaltserhöhung auf 20.000 Euro pro Monat eingebracht.