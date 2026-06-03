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Ex-Real-Coach bietet sich Leverkusen an - kassiert Absage
Bayer Leverkusen soll dem Nachfolger von Xabi Alonso abgesagt haben. Der Klub sucht offenbar einen neuen Coach.
Noch ist Kasper Hjulmand als Trainer bei Bayer Leverkusen im Amt. Seit Wochen wird aber über die Suche nach einem Nachfolger unter dem Bayer-Kreuz medial berichtet.
Laut "Bild" hat sich jetzt Ex-Real-Coach Alvaro Arbeloa angeboten. Der Spanier folgte in Madrid auf Xabi Alonso, verließ den Klub nach Saisonende wieder.
Glasner-Deal unwahrscheinlich
Bayer habe das Angebot aber abgelehnt, man schätze den Spanier zwar, traue ihm die Rolle als Leverkusen-Coach aber noch nicht zu.
Zwischenzeitlich wurde Bayer auch mit Oliver Glasner in Verbindung gebracht. Ein Deal gilt aber als unwahrscheinlich, der Oberösterreicher wird derzeit bei AC Milan gehandelt >>>