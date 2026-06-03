Ex-Real-Coach bietet sich Leverkusen an - kassiert Absage

Noch ist Kasper Hjulmand als Trainer bei Bayer Leverkusen im Amt. Seit Wochen wird aber über die Suche nach einem Nachfolger unter dem Bayer-Kreuz medial berichtet.

Laut "Bild" hat sich jetzt Ex-Real-Coach Alvaro Arbeloa angeboten. Der Spanier folgte in Madrid auf Xabi Alonso, verließ den Klub nach Saisonende wieder.

Glasner-Deal unwahrscheinlich

Bayer habe das Angebot aber abgelehnt, man schätze den Spanier zwar, traue ihm die Rolle als Leverkusen-Coach aber noch nicht zu.

Zwischenzeitlich wurde Bayer auch mit Oliver Glasner in Verbindung gebracht. Ein Deal gilt aber als unwahrscheinlich, der Oberösterreicher wird derzeit bei AC Milan gehandelt >>>