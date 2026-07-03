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Nach Milan-Rauswurf: Allegri findet neuen Arbeitgeber

Wenige Wochen nach der Entlassung beim AC Milan unterschreibt der italienische Trainer beim Vizemeister der Serie A.

Nach Milan-Rauswurf: Allegri findet neuen Arbeitgeber Foto: © IMAGO / LaPresse
Textquelle: © LAOLA1
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Massimiliano Allegri hat einen neuen Verein gefunden.

Die SSC Napoli stellt den 58-Jährigen als neuen Coach vor. Bei den "Gli Azzurri" unterschreibt der Italiener einen Vertrag bis Juni 2029.

Allegri tritt Conte-Nachfolge an

In Neapel folgt Allegri auf Antonio Conte, der nach zwei Saisonen bei der SSC seinen Abschied bekannt gegeben hat. In seinem ersten Jahr hat der ehemalige Chelsea-Coach den Scudetto geholt, in der Vorsaison ist Napoli Vizemeister hinter Inter Mailand geworden.

Allegri hat nach Saisonschluss beim AC Milan seine Koffer packen müssen. Am letzten Spieltag haben die "Rossoneri" einen Champions-League-Platz mit einer 1:2-Heimpleite gegen Cagliari verspielt.

Neben dem Trainer hat auch fast die gesamte Führungsriege gehen müssen. Ruben Amorim ist mittlerweile als Nachfolger Allegris bestellt worden.

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