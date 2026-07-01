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Überraschender Wechsel: Glasner vor Unterschrift in England

Lange wurde der Österreicher bei diversen Klubs gerüchtelt. Laut einem Medienbericht wechselt er nun innerhalb der Premier League.

Überraschender Wechsel: Glasner vor Unterschrift in England Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bahnt sich da eine Überraschung an?

Wie der englische "Telegraph" am Mittwoch berichtet, wird Oliver Glasner neuer Trainer bei Nottingham Forest. Beim Ligarivalen von Ex-Klub Crystal Palace soll er demnach die Nachfolge von Vitor Pereira antreten, der den Klub im Sommer wohl verlassen muss.

Absage aus Mailand

Der Österreicher war nach seinem Ende bei Palace auf Klubsuche, lange deutete alles auf einen Wechsel in die Serie A zum AC Milan hin. Die Italiener entschieden sich letztlich für Ruben Amorim. Jetzt hat Glasner wohl eine neue Aufgabe in England gefunden.

Der 51-Jährige hat sich auf der Insel einen herausragenden Ruf erarbeitet und mit Palace in den letzten zwei Jahren drei Titel gewonnen.

Schwache Saison von Nottingham

Nottingham hingegen hat eine schwache letzte Saison hinter sich. Der Klub wurde am Ende 16., nur fünf Punkte vor dem Abstiegsplatz.

In der vergangenen Saison war der Klub noch in der Europa League vertreten, spielte dort in der Ligaphase unter anderem in Graz gegen Sturm. Die beiden Klubs trennten sich torlos. Am Ende scheiterte Nottingham im Halbfinale an Aston Villa.

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