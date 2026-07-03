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Transfer abgelehnt! Xhaka geht nicht zu Chelsea

Der Schweizer Kapitän will die "Black Cats" in Europa anführen. Das Angebot der "Blues" soll für den Klub zudem unzureichend gewesen sein.

Transfer abgelehnt! Xhaka geht nicht zu Chelsea Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Granit Xhaka bleibt über den Sommer hinaus bei AFC Sunderland.

Der routinierte Schweizer hat einen Wechsel zum FC Chelsea abgelehnt, bei den "Blues" wäre es zur Wiedervereinigung mit Coach Xabi Alonso gekommen. Beide gewannen 2024 mit Bayer Leverkusen das Double.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der Mittelfeld-Star die "Black Cats" im Europacup - Sunderland hat sich als Aufsteiger für die UEFA Europa League qualifiziert - anführen. Kürzlich wurde noch von einer Einigung zwischen Xhaka und Chelsea berichtet.

Darüber hinaus soll Sunderland ein Angebot Chelseas ohnehin abgelehnt haben. Nach einem Bericht von "The Athletic" soll die Offerte in Höhe von 9,2 Millionen Euro als inakzeptabel gehalten, ein Mangel an Respekt gegenüber Spieler und Verein gesehen worden sein.

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