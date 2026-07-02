Wird Glasner einer der bestbezahlten Trainer der Premier League?

Oliver Glasner steht englischen Medienberichten zufolge vor einem überraschenden Engagement bei Nottingham Forest. Hier nachlesen >>>

Demnach soll der 51-jährige Oberösterreicher beim letztjährigen Europa-League-Halbfinalisten einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029 unterzeichnen und zu einem der bestbezahlten Trainer der Premier League aufsteigen.

Das berichtet zumindest die "Daily Mail", die dies in Erfahrung gebracht haben will. Demzufolge soll Glasner künftig nur unweit weniger als etwa Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Liverpool), Enzo Maresca (ManCity) oder Roberto de Zerbi (Tottenham) verdienen.

Das Quartett soll demnach ein Jahressalär von 10 bis 12 Millionen Euro beziehen. Arsenals Meistertrainer Mikel Arteta streicht mit rund 15 Millionen Pfund folglich das größte Gehalt in Englands höchster Spielklasse ein.