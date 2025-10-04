Suche
    Nächster bekannter Name am Sprung zu Messi nach Miami?

    Der spanische Außenverteidiger löste erst vor Kurzem seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur auf. Nun steht offenbar ein Wechsel zu Inter Miami an.

    Sergio Reguilón steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum MLS-Klub Inter Miami.

    Der spanische Defensivakteur löste im vergangenen Juli seinen Vertrag bei Tottenham auf. Nun könnte er neben keinen Geringeren als Lionel Messi, Luis Suarez und Sergio Busquets auflaufen.

    Die Gespräche zwischen Inter Miami und Reguilon seien weit fortgeschritten, vermeldet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

    Reguilon war für mehrere Topvereine aktiv

    Der Ex-Profi von Real Madrid, Manchester United und Atletico Madrid ließ sich nach der Vertragsauflösung im Sommer bei den "Spurs" ein paar Monate Zeit für seinen Entschluss. Doch nun sind die Weichen für ein neues Engagement in der MLS wohl gestellt.

    Auch einige europäische Vereine waren am Spanier interessiert. Neben dem FC Sevilla und Real Sociedad zeigten auch West Ham United und Everton ihr Interesse.

