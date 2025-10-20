NEWS

Dritter Trainer der Saison! Er soll bei Nottingham andocken

Der Premier-League-Klub ist auf der Suche nach dem dritten Trainer der Saison. Nun dürfte ein Postecoglou-Nachfolger auserkoren worden sein.

Dritter Trainer der Saison! Er soll bei Nottingham andocken Foto: © getty
Nottingham Forest steht vor der Verpflichtung des dritten Trainers der Saison.

Nachdem Nuno Espirito Santo, der den Klub in die Europa League führte, seinen Platz im September räumen musste und dessen Nachfolger Ange Postecoglou nach nur acht Spielen entlassen wurde, soll nun der dritte Coach ante portas stehen.

Dabei soll es sich um Sean Dyche, zuletzt beim FC Everton beschäftigt, handeln. Transfer-Experte Fabrizio Romano zu Folge soll Dyche einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Eine verbale Einigung soll es bereits geben.

Von Jänner 2023 bis Jänner dieses Jahres stand der Engländer bei Everton an der Seitenlinie. In 83 Pflichtspielen kann er einen Punkteschnitt von 1,23 vorweisen.

