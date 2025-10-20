Liverpool in der Krise: "Wichtig, füreinander da zu sein"

Für den FC Liverpool setzte es im Heimspiel gegen Manchester United die vierte Niederlage in Serie (zum Spielbericht >>>). In dieser "interessanten" Phase müsse die Mannschaft "zusammenhalten", betonte Kapitän Virgil van Dijk.

Seit 2014 haben die "Reds" keine Niederlagenserie dieses Ausmaßes hinnehmen müssen. "Wir müssen bescheiden bleiben und weiterarbeiten", forderte van Dijk: "Wenn es hart auf hart kommt, ist es wichtig, dass wir die Mentalität bewahren, füreinander da zu sein. Es ist eine lange Saison."

Slot: "Das macht was mit der Mannschaft"

Bereits am Mittwoch ist der FC Liverpool in der Champions League gefordert. Für Trainer Arne Slot geht es jetzt darum, die Köpfe aufzurichten: "Wenn du viermal nacheinander verlierst, musst du besorgt sein. Wir wissen doch, wie der Fußball funktioniert. Das macht was mit der Mannschaft."

In der Offensive fehlt seiner Mannschaft aktuell die Kaltschneuzigkeit, bei gegnerischen Standards zeigt man sich zudem anfällig.

Wie geht der Trainer selbst mit dieser herausfordernden Situation um? "Das Leben eines Fußballmanagers ist eine ständige Herausforderung. Aber verlieren wir das Vertrauen? Das sehe ich noch nicht."