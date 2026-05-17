Florucz erlebt Debakel! Brügge vor Meistertitel

Club Brügge setzt am 38. Spieltag der belgischen Pro League ein echtes Ausrufezeichen im Titelkampf.

Der Tabellenführer fertigt den amtierenden Meister Union Saint-Gilloise zuhause klar mit 5:0 ab und macht damit einen großen Schritt Richtung Meistertitel. ÖFB-Stürmer Raul Florucz sitzt dabei lange nur auf der Bank und wird erst in der 88. Minute eingewechselt.

Vor dem Spitzenspiel hatte Brügge lediglich einen Punkt Vorsprung auf Saint-Gilloise. Nach dem Kantersieg beträgt der Vorsprung zwei Runden vor Schluss nun satte vier Zähler.

Vanaken bringt Brügge auf Kurs

Die Gastgeber übernehmen im Gipfeltreffen früh die Kontrolle und belohnen sich nach einer halben Stunde erstmals. Der 32-fache belgische Nationalspieler Hans Vanaken bringt Brügge mit 1:0 in Führung (30.).

Nur wenig später legt Joaquin Seys nach und erhöht auf 2:0. Kurz vor der Pause schlägt Vanaken erneut zu und schnürt mit seinem Treffer zum 3:0 den Doppelpack (45+1.).

Vom amtierenden Meister kommt dagegen kaum Gegenwehr. Die Gäste wirken nach dem kräftezehrenden Pokalfinale unter der Woche müde und überfordert.

Brügge zerlegt den Meister komplett

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Brügge die klar bessere Mannschaft. In der Schlussphase wird das Ergebnis schließlich noch deutlich höher.

Christos Tzolis sorgt in der 87. Minute für das 4:0, ehe Carlos Forbs in der Nachspielzeit sogar noch den fünften Treffer nachlegt (90+4.).

Für Raul Florucz bleibt es ein gebrauchter Abend. Der ÖFB-Legionär kommt erst kurz vor Schluss zu einem Kurzeinsatz, nachdem er die letzten drei Pflichtspiele gar nur auf der Bank geschmort hatte.

Titelentscheidung schon nächste Woche möglich

Trotz der deutlichen Niederlage darf sich Saint-Gilloise zumindest über den Pokalsieg gegen den RSC Anderlecht freuen, den der Klub erst unter der Woche nach Verlängerung fixierte (ÖFB-Legionär Raul Florucz krönt sich zum belgischen Cupsieger).

In der Meistergruppe der Pro League stehen nun noch zwei Spieltage aus. Bereits kommende Woche könnte Club Brügge mit einem Auswärtssieg bei KAA Gent den Meistertitel fixieren.

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