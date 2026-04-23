🇨🇩 Ça bouge pour le Congolais Noah Makanza!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 22, 2026
🟡🔴 Si le KV Mechelen veut le garder dans le groupe A, le milieu central d’Helmond Sport en D2 Néerlandaise prendra sa décision après le tournoi Maurice Revello avec les U23 de la RDC.
🇳🇱🇦🇹 Le Sparta Rotterdam, Groningen, et le… pic.twitter.com/PJCNAYh43T
Bedient sich LASK in Belgien?
Der Mittelfeldspieler will erst Mitte Juni über seine Zukunft entscheiden - Konkurrenz im Werben um den 21-Jährigen bekommt der LASK aus den Niederlanden.
Der LASK scheint seine Fühler nach einem zentralen Mittelfeldspieler auszustrecken.
Laut Transferexperte Sacha Tavolieri sollen die Oberösterreicher an Noah Makanza interessiert sein. Der belgisch-kongolesische Doppelstaatsbürger von KV Mechelen hat eine starke Leihsaison bei Helmond Sport hinter sich.
In der niederländischen zweiten Liga kommt der 21-Jährige auf sieben Tore und drei Assists in 36 Spielen.
Makanza will nach U23-Turnier im Sommer über Zukunft entscheiden
Ob der kongolesische U23-Teamspieler wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt, ist noch offen. Das möchte Makanza erst nach dem Maurice-Revello-Turnier (31. Mai bis 13. Juni) entscheiden, wie Tavolieri auf "X" schreibt.
Demnach sollen drei Vereine ein Auge auf den talentierten Mittelfeldspieler geworfen haben: Neben dem LASK sollen dies die beiden niederländischen Klubs Sparta Rotterdam und Groningen sein.