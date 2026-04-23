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Bedient sich LASK in Belgien?

Der Mittelfeldspieler will erst Mitte Juni über seine Zukunft entscheiden - Konkurrenz im Werben um den 21-Jährigen bekommt der LASK aus den Niederlanden.

Bedient sich LASK in Belgien? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der LASK scheint seine Fühler nach einem zentralen Mittelfeldspieler auszustrecken.

Laut Transferexperte Sacha Tavolieri sollen die Oberösterreicher an Noah Makanza interessiert sein. Der belgisch-kongolesische Doppelstaatsbürger von KV Mechelen hat eine starke Leihsaison bei Helmond Sport hinter sich.

In der niederländischen zweiten Liga kommt der 21-Jährige auf sieben Tore und drei Assists in 36 Spielen.

Makanza will nach U23-Turnier im Sommer über Zukunft entscheiden

Ob der kongolesische U23-Teamspieler wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt, ist noch offen. Das möchte Makanza erst nach dem Maurice-Revello-Turnier (31. Mai bis 13. Juni) entscheiden, wie Tavolieri auf "X" schreibt.

Demnach sollen drei Vereine ein Auge auf den talentierten Mittelfeldspieler geworfen haben: Neben dem LASK sollen dies die beiden niederländischen Klubs Sparta Rotterdam und Groningen sein.

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