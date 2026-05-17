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Dank Pentz-Save! Bröndbys EC-Hoffnungen bleiben am Leben

Der ÖFB-Goalie ermöglicht seiner Mannschaft mit einer Last-Minute-Tat die Teilnahme am dänischen Europacup-Playoff.

Dank Pentz-Save! Bröndbys EC-Hoffnungen bleiben am Leben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Patrick Pentz ist die Saison mit Bröndby IF noch nicht vorbei.

Am letzten Spieltag der dänischen Superliga kommt der ÖFB-Goalie mit den Kopenhagenern zu einem späten 3:2-Sieg beim FC Midtjylland und springt somit vom letzten Platz in der Meistergruppe auf Rang vier.

Nun kommt es im ligainternen Europacup-Playoff zu einem Duell mit Stadtrivale FC Kopenhagen um das letzte Europacup-Ticket, welches zur Teilnahme an der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation berechtigt.

Unglaubliche Tat

Pentz selbst steht beim Sieg im Mittelpunkt. In der vierten Minute der Nachspielzeit kratzt der Salzburger einen eigentlich unhaltbaren Kopfball aus wenigen Metern von Aral Simsir raus. Im direkten Gegenzug fährt Bröndby einen Konter, den Luis Binks zum entscheidenden 3:2 nutzen kann.

Pentz ist die unumstrittene Nummer eins bei Bröndby und trug in dieser Saison sogar in zwei Spielen die Kapitänsschleife.

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