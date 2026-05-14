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ÖFB-Legionär Raul Florucz krönt sich zum belgischen Cupsieger

Union Saint-Gilloise setzt sich in der Verlängerung gegen RSC Anderlecht durch.

ÖFB-Legionär Raul Florucz krönt sich zum belgischen Cupsieger Foto: © GETTY
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Raul Florucz gewinnt mit Union Saint-Gilloise den Titel im belgischen Cup-Bewerb.

Der ÖFB-Legionär kommt beim 3:1 nach Verlängerung im Finale gegen RSC Anderlecht am Donnerstag jedoch nicht zum Einsatz.

Der ehemalige Sturm-Profi Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez treffen in der Verlängerung des Brüsseler Duells um den Pokal entscheidend.

Saint-Gilloise spielt im Zweikampf mit dem FC Brügge auch um den Titelgewinn in der belgischen Meisterschaft.

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

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