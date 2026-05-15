Belgien gibt WM-Kader mit einigen Überraschungen bekannt

Die von Verletzungen und Formtiefs geplagten Axel Witsel und Romelu Lukaku stehen im von Coach Rudi Garcia am Freitag präsentierten 26-köpfigen belgischen Nationalteamkader für die Fußball-WM in Nordamerika.

Der 37-jährige Witsel kam in den vergangenen drei Jahren kaum im Nationalteam zum Einsatz und erhielt nun den Vorzug vor Talenten wie dem 17-jährigen Nathan de Cat.

Lukaku absolvierte bei Napoli gar nur 64 Saison-Minuten, ist mit 89 Toren aber Rekordtorschütze des Landes. Ex-Leipziger Lois Openda von Juventus Turin ist hingegen ebenso wenig dabei wie die Talente Mika Godts von Ajax und Romeo Lavia von Chelsea.

Belgien trifft bei der WM in der Gruppe G auf Ägypten, Iran und Neuseeland.