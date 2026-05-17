Big Points im Abstiegskampf! Affengrubers Elche feiert Heimsieg

Der FC Elche gewinnt am 37. Spieltag von La Liga zuhause mit 1:0 gegen Getafe und macht damit einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib. ÖFB-Verteidiger David Affengruber spielt dabei durch und überzeugt als Abwehrchef mit einer stabilen Leistung.

Durch den Sieg springt Elche vor der letzten Runde auf Rang 16 und verschafft sich eine hervorragende Ausgangsposition im Abstiegskampf.

Traumstart und frühe Führung

Elche kommt gut in die Partie und kontrolliert zunächst das Geschehen. Defensiv lassen die Hausherren kaum etwas zu, offensiv sorgt ein Standard für die Führung: Nach einem Einwurf landet der Ball bei Victor Chust, der aus der Distanz abzieht und zum 1:0 trifft (19.).

Getafe, das noch um einen Platz im europäischen Geschäft kämpft, findet in der ersten Halbzeit offensiv praktisch nicht statt und bleibt ohne einzigen Torschuss.

Rote Karte bringt Elche endgültig auf Kurs

Für die Gäste kommt es noch vor der Pause dicker: Kapitän Djene Dakonam sieht nach einem Foul an German Valera die Rote Karte und schwächt sein Team zusätzlich (39.).

Elche übernimmt danach endgültig die Kontrolle und spielt die erste Hälfte- ohne zu glänzen - souverän herunter.

Elche bringt Sieg ins Ziel

Auch in der zweiten Halbzeit kommt von Getafe kaum Gegenwehr. Elche konzentriert sich auf eine kompakte Defensive und verwaltet die Führung konsequent.

Getafe bleibt über die gesamte Spielzeit ohne echte Offensivaktion und muss sich letztlich verdient geschlagen geben. Elche bringt den 1:0-Vorsprung auch dank David Affengruber ohne größere Probleme über die Zeit.

Spannung im Tabellenkeller vor dem Finale

Durch den Sieg überholt Elche Girona und liegt nun auf Rang 16. Fünf Teams kämpfen vor dem letzten Spieltag noch gegen zwei verbleibende Abstiegsplätze – darunter auch Levante, Girona, Mallorca und Osasuna.

Elche geht dabei mit einer guten Ausgangslage ins Saisonfinale gegen Girona: Bereits ein Remis reicht den Aufsteigern zum sicheren Klassenerhalt.

Getafe bleibt trotz der Niederlage auf Rang sieben, muss im Kampf um die Europacup-Plätze aber weiter zittern.

Alaba ohne Einsatz bei Real-Sieg

Während Affengruber den Klassenerhalt mit Elche fest im Blick hat, erlebt ein anderer ÖFB-Legionär einen stillen Abend: David Alaba bleibt bei Real Madrid im letzten Auswärtsspiel ohne Einsatz und sitzt beim 1:0-Sieg gegen den FC Sevilla 90 Minuten auf der Bank.

Vinicius Junior erzielt schon nach 15 Minuten den entscheidenden Treffer.