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Nach nur einem Jahr! Lindner verlässt die Young Boys
Der ehemalige ÖFB-Teamkeeper kam beim Schweizer Meister lediglich zu einem Pflichtspieleinsatz.
Heinz Lindner kehrt den Young Boys Bern nach nur einer Saison wieder den Rücken.
Der 17-fache Schweizer Fußball-Meister verabschiedete den 37-fachen ÖFB-Teamtormann am Sonntag im Rahmen des letzten Super-League-Spiels gegen den FC Sion.
Von Sion war Lindner erst im vergangenen Sommer zum Verein gekommen. In Bern kam der 35-Jährige allerdings nur in einem Cupspiel zum Zug.