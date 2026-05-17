Heinz Lindner kehrt den Young Boys Bern nach nur einer Saison wieder den Rücken.

Der 17-fache Schweizer Fußball-Meister verabschiedete den 37-fachen ÖFB-Teamtormann am Sonntag im Rahmen des letzten Super-League-Spiels gegen den FC Sion.

Von Sion war Lindner erst im vergangenen Sommer zum Verein gekommen. In Bern kam der 35-Jährige allerdings nur in einem Cupspiel zum Zug.