Glasners Palace mit Remis gegen zukünftigen Schuster-Klub

Crystal Palace verpasst im letzten Premier-League-Auswärtsspiel mit Oliver Glasner an der Seitenlinie knapp einen Sieg.

Beim FC Brentford erspielt sich die Truppe des österreichischen Trainers am 37. Spieltag der Premier League nur ein 2:2.

Dabei startet Palace perfekt in die Partie. Ismaila Sarr bringt die Südlondoner bereits in der sechsten Minute per Elfmeter in Führung. Doch Brentford kann durch Dango Ouattara noch in der ersten Halbzeit ausgleichen (40.).

Wichtiger Punkt im Kampf um Europa

Zu Beginn der zweiten Hälfte bringt Adam Wharton die "Eagles" dann wieder in Führung (52.). Daraufhin sieht es lange so aus, als würde die Glasner-Elf als Sieger vom Platz gehen, jedoch besorgt Ouattara in der absoluten Schlussphase erneut den Ausgleich (88.).

Während das Ergebnis für Palace nur wenig in der Tabelle ändert, darf sich Brentford, der künftige Klub von ÖFB-Verteidiger Jannik Schuster, durch den Punkt berechtigte Hoffnungen auf einen Europacup-Platz machen.

Mit 52 Punkten liegt Brentford auf dem achten Platz, der aktuell für die Conference League berechtigt wäre.