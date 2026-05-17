Sensation perfekt! Elversberg steigt erstmals in Bundesliga auf

Die SV Elversberg gewinnt am 34. und letzten Spieltag der 2. deutschen Bundesliga souverän mit 3:0 gegen Absteiger Preußen Münster und fixiert damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga.

Für die Mannschaft rund um ÖFB-Torhüter Nicolas Kristof, der auch im 34. Saisonspiel durchspielt, ist es der nächste historische Schritt in einem spektakulären Fußballmärchen. Noch 2022 spielte Elversberg in der viertklassigen Regionalliga.

Doppelschlag sorgt früh für klare Verhältnisse

Die Ausgangslage vor der Partie ist eindeutig: Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Preußen Münster wäre Elversberg fix aufgestiegen.

Und die Hausherren lassen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Bereits mit der ersten Chance schlägt die "Elv" zu. Über die rechte Seite kombinieren sich die Saarländer sehenswert in den Strafraum. Poreba steckt perfekt auf Zimmerschmied durch, der flach in die Mitte spielt, wo Bambase Conte aus kurzer Distanz nur noch zum 1:0 einschieben muss (11.).

Nur vier Minuten später folgt bereits der nächste Treffer. Lasse Günther bedient David Mokwa ideal, der aus fünf Metern cool im langen Eck vollendet und auf 2:0 stellt (15.).

Die Gastgeber dominieren die Partie klar, Münster findet offensiv kaum statt. Mokwa vergibt in der 26. Minute zunächst noch eine weitere Großchance.

Mokwa macht den Bundesliga-Aufstieg perfekt

Die endgültige Entscheidung fällt dann in der 66. Minute. Diesmal ist Conte der Vorbereiter und legt für Mokwa auf, der seinen Doppelpack schnürt und zum 3:0-Endstand trifft.

Danach beginnt im Saarland endgültig die große Aufstiegsparty. Nicolas Kristof hält zum zehnten Mal in dieser Saison die Null. Nur Hertha-Keeper Tjark Ernst und Schalkes Loris Karius gelangen in dieser Spielzeit mehr "weiße Westen".

Für Elversberg ist der Bundesliga-Aufstieg die Krönung eines kometenhaften Aufstiegs: 2022 spielte der Klub noch viertklassig in der Regionalliga, ehe zunächst der Aufstieg in die 3. Liga und ein Jahr später der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga gelang. Nun folgt im dritten Zweitligajahr sogar der Sprung ins deutsche Oberhaus.

Fortuna steigt ab, Paderborn in der Relegation

Neben Preußen Münster muss auch Fortuna Düsseldorf den Gang in die 3. Liga antreten. Die Fortuna verliert den direkten Abstiegskracher bei Greuther Fürth klar mit 0:3 und steigt erstmals seit 2009 in die 3. Liga ab.

Fürth rettet sich dagegen auf Rang 16 und kämpft nun in der Relegation gegen RW Essen um den Klassenerhalt.

Den Relegationsplatz um den Bundesliga-Aufstieg sichert sich der SC Paderborn. Die Ostwestfalen gewinnen mit 2:0 in Darmstadt und ziehen damit noch an den Hannoveranern vorbei, die gegen Nürnberg nicht über ein 3:3 hinauskommen.

Paderborn trifft nun in der Bundesliga-Relegation auf den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer.