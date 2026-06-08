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Dieser ÖFB-Star ist bei AC Milan Thema

Ein ÖFB-Star soll der Wunschspieler von Oliver Glasner sein. Vom Stadtrivalen habe es eine Absage gegeben.

Dieser ÖFB-Star ist bei AC Milan Thema Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1.at
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Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Premier-League-Club Crystal Palace Gewinner der Conference League, führt die Gespräche über eine mögliche neue Trainerstation beim AC Milan weiter.

Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" (Montag-Ausgabe) könnte ein entsprechender Deal auch einen Wechsel von David Alaba nach Mailand nach sich ziehen.

Der ÖFB-Teamkapitän ist nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid derzeit vereinslos.

Inter soll Alaba abgelehnt haben

Glasner soll den 33-Jährigen im Fall eines Engagements unbedingt nach Mailand holen wollen, berichtete die Gazzetta.

Alaba wäre trotz eines Risikofaktors aufgrund mehrerer Verletzungen seit der Saison 2023/24 (unter anderem Kreuzbandriss sowie Muskel- und Meniskusprobleme) aufgrund seiner Erfahrung und Persönlichkeit eine wertvolle Verstärkung auf höchstem Niveau.

Der Defensivspieler wurde bereits mehreren Klubs angeboten, darunter auch Milans Rivale Inter Mailand, berichtete das Sportblatt. Der Meister soll Medienberichten zufolge aber die Offerte abgelehnt haben >>>

Glasner soll bereit für einen Deal mit dem Serie-A-Topklub sein.

Als Alternative würde sich aber auch ein CL-Starter auftun.

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