ÖFB-Goalies: "Wir stehen hinter Schlager!"

Vor zwei Jahren war noch Pentz die Nummer eins, weil Schlager die EURO 2024 in Deutschland verletzungsbedingt verpasst hatte.

"Am Punkt da sein"

"Die Situation war echt nicht leicht. Es vom Mentalen wieder so hinzubekommen, die Kräfte zu sammeln und an den Punkt zu kommen, an dem man sich selbst pusht, signalisiert das einem selbst, dass man am richtigen Weg ist und diese Dinge überwinden kann", sagt Schlager dazu.

Es sei schön, bei der WM spielen zu dürfen. "Ich werde das mit allem, was ich habe, machen. Ich will am Punkt da sein", kündigt der Einsergoalie an.

Aufsteiger Wiegele

Florian Wiegele (25), der dritte im Bunde, war im März erstmals mit von der Partie, durfte in der zweiten Hälfte gegen Ghana sein Debüt feiern.

Er ist der Tormann-Aufsteiger der Saison, saß bei Viktoria Pilsen zunächst nur auf der Bank, nutzte Ende November seine Chance und war fortan Nummer eins.