Transfer-Doppelpack: Como rüstet für die Champions League auf

Como belegte in der vergangenen Saison den vierten Platz in der Serie A und qualifizierte sich damit erstmals in der Vereinsgeschichte für die Champions League.

Um in der "Königsklasse" bestehen zu können, forderte Trainer Cesc Fabregas Neuzugänge. Den Argentinier Nico Paz konnte der Klub bereits im Juni für 66 Millionen Euro von Real Madrid wieder zurückkaufen.

Jetzt stehen die Transfers von Yan Couto und Trevoh Chalobah wohl kurz bevor.

Italienische Transferoffensive

Chalobah soll laut Transferexperte Fabrizio Romano für rund 30 Millionen Euro vom FC Chelsea kommen. Bei Couto von Dortmund handle es sich um eine Leihe für zwei Millionen Euro, die Italiener sollen zudem eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro besitzen.

Auch der ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ist nach seiner Leihe beim FSV Mainz 05 wieder zu Como zurückgekehrt. Wie seine Zukunft aussieht, ist noch unklar.

Mainz will den 29-Jährigen fest verpflichten.